Bus di turisti aquilani si schianta in Austria: muore l’autista di Sulmona, paura tra i 54 passeggeri

Incidente in Austria sul bus dei turisti di Pescocostanzo, in provincia dell'Aquila: muore l'autista di Sulmona, che non era alla guida perché sostituito momentamente da un 23enne. L’autista dell’autobus di Sulmona Remo Di Marco, 63 anni, poliziotto della penitenziaria in pensione, è morto ieri mattina in un tragico incidente avvenuto sull'autostrada del Brennero (A13) nel comune di Schönberg, in Austria.

Il gruppo di turisti, una cinquantina di persone, tutte di Pescocostanzo, piccolo paese in provincia dell’Aquila, era diretto a Innsbruck al mercatino di Natale. Ferito in maniera non grave anche il 23enne che era alla guida, paura tra i 54 passeggeri ma fortunatamente tra loro non ci sarebbero feriti. C’è anche un ferito austriaco grave, si tratta di un 28enne in auto coinvolto nello scontro.

Dopo aver accusato un malore, Di Marco ha ceduto la guida del bus al 23enne, titolare dell’agenzia di autobus su cui viaggiava la comitiva. Dopo pochi chilometri lungo l’autostrada si era formata una lunga coda di auto e di mezzi pesanti. Davanti all’autobus in quel momento c’era un camion che sul ghiaccio ha frenato all’improvviso. Il giovane alla guida del bus ha cercato in ogni modo di evitare l’impatto, ma è finito contro il camion e poi sul guardrail.

Remo Di Marco in quel momento era in piedi lungo il corridoio dell’autobus e si stava facendo un caffè per cercare di riprendersi. Il brusco impatto lo avrebbe scaraventato violentemente contro il parabrezza, rimanendo gravemente ferito alla testa. Soccorso dai passeggeri ha atteso l’arrivo dei soccorsi ed è stato portato in ospedale, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La comitiva, mentre erano in corso i soccorsi, è ripartita con un bus sostitutivo.

L’incidente ha coinvolto anche altri mezzi e causato il ferimento grave di un giovane austriaco di 28 anni che era alla guida di un’auto rimasta schiacciata tra Tir e bus. Sulla vicenda la polizia austriaca ha aperto un fascicolo e fermato il 23enne di Pescocostanzo. L’agenzia di autobus di Sulmona dice che «alla guida del pullman c’era uno dei titolari abilitato alla guida degli autobus e che, dopo gli accertamenti della polizia austriaca, il 23enne questa sera farà rientro a Sulmona».

