Auto precipita dal ponte: ventenne perde la vita sulla strada di casa. Il tragico incidente si è verificato nella notte tra sabato e domenica lungo la strada provinciale Lisciano, al bivio per Gabbiano, proprio al confine tra le province di Ascoli Piceno e Teramo, ai piedi della montagna dei Fiori.

Teramo, vola dal ponte con l’auto: ventenne trovato morto



Stefano Velea, 20 anni di origini rumene, residente ad Ascoli, ha perso la vita guidando una Peugeot che, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, è precipitata dal vecchio ponticello sfondando il basso parapetto di mattoni e finendo nel greto del torrente. I familiari del giovane si sono immediatamente allarmati quando ieri mattina hanno notato che Stefano non era rientrato a casa e non rispondeva al telefono. Verso le 8.30, lo zio ha dato l'allarme al 118 di Ascoli. I parenti si sono subito messi in macchina e hanno percorso la strada inversa a quella che presumibilmente avrebbe dovuto fare il ragazzo. Poco distante dalla piccola frazione Gabbiano, lo zio ha notato un tratto del parapetto del ponte abbattuto e ha subito individuato la Peugeot sul fondo del burrone.

Nonostante i soccorsi portati dal personale sanitario, il ragazzo era già deceduto da tempo. Il corpo del giovane, rimasto nell'abitacolo dell'auto con il tetto praticamente divelto, è stato recuperato dai vigili del fuoco di Ascoli dopo l'autorizzazione del magistrato di turno. Sono stati disposti accertamenti autoptici previsto per domani pomeriggio: si dovrà stabilire le cause del decesso e l'orario in cui è avvenuto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Civitella del Tronto e del Norm di Ascoli Piceno, per i rilievi e indagare sull’incidente.

Non escludono la possibilità che il fondo stradale umido o un malore possano avere causato l'uscita di strada e la conseguente tragedia. Velea, nato in Italia da genitori romeni, stava tornando a casa dopo una serata in compagnia di amici. Nella tarda mattinata di ieri, con l'ausilio della gru dei vigili del fuoco di Teramo, è stata recuperata anche l'auto, che è stata posta sotto sequestro. Numerosi i messaggi di cordoglio ai famigliari del giovane sui social.