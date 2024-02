Scuolabus, controlli nel Teramano: autista trovato positivo alla cocaina

Autista di scuolabus positivo alla cocaina: denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Il fatto sarebbe successo nei primi giorni di febbraio nella provincia teramana. Stando a quanto si apprende, dall’inchiesta c’è il massimo riserbo poiché coinvolge dei minori, quindi non è stato reso nessun dato del dipendente comunale. La polizia stradale, durante un normale controllo, avrebbe fermato questo pullmino mentre trasportava i bambini dalla scuola a casa.

Un agente si sarebbe accorto che qualcosa non andava dal nervosismo dell’autista e l’avrebbe accompagnato in ospedale per fare gli esami di alcol test e drug test, i quali hanno dato esito positivo alla cocaina.

Nel frattempo, i bambini sono stati accompagnati a casa da un altro conducente fatto arrivare in breve tempo. Il sindaco del Comune ha dichiarato: «Io non sono stato informato in maniera ufficiale della vicenda da nessuno. Comunque ho firmato il mandato ai legali del Comune di fare l’accesso agli atti per cercare di comprendere meglio la faccenda e solo allora prenderò una decisione nei confronti del dipendente comunale». Infine, ha reso noto che il conducente dello scuolabus appena tornato dall’ospedale si è preso tre settimane di ferie.