Lunedì 6 Maggio 2024, 08:32 - Ultimo aggiornamento: 08:33

Due ragazze romane sono state salvate in Abruzzo sulla cima del monte Velino grazie all'intervento tempestivo del Soccorso Alpino, dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri. Le due escursioniste hanno contattato il Numero Unico per le Emergenze 112 (NUE) per chiedere aiuto, poiché non riuscivano a trovare il sentiero di discesa a causa della limitata visibilità provocata dalla nebbia.

Il tecnico della centrale operativa del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo ha coordinato le operazioni insieme ai Vigili del Fuoco, i quali hanno elitrasportato in quota i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, insieme al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF). Le ragazze sono state individuate, assistite e condotte in sicurezza verso una zona meno impervia. Successivamente, l'elicottero è tornato per caricare le escursioniste e i soccorritori e riportarli a valle.

A questo intervento si aggiunge quello effettuato nella notte tra sabato e domenica, nella stessa zona, per recuperare una comitiva composta da due americani e due italiani che, attardandosi in quota, non sono riusciti a fare rientro autonomamente alle auto al sopraggiungere del buio. Gli escursionisti sono stati raggiunti a piedi dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo e riaccompagnati a valle a notte fonda.