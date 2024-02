Estorsione, minaccia imprenditore per farsi consegnare soldi: arrestato

Avrebbe tentato di estorcere denaro a un noto imprenditore di Vasto e per questo motivo un 50enne del posto, M.C., è stato incastrato e tratto in arresto dai carabinieri. Sembra una storia tratta da una pellicola poliziesca, ma in realtà è una grande storia di coraggio quella che ieri ha portato dietro le sbarre un cinquantenne, il coraggio di un imprenditore locale che nel mese di dicembre 2023 è riuscito a superare il grande timore iniziale e a rivolgersi finalmente alla Stazione dei carabinieri di Vasto, formalizzando una denuncia contro ignoti. L’uomo ha riferito alle forze dell’ordine di essere da tempo vittima di un tentativo di estorsione.

In particolare, l’imprenditore e i suoi familiari ricevevano da diversi mesi sui loro cellulari degli sms di minaccia provenienti da diverse utenze che risultavano, però, sconosciute. All’interno dei messaggi ricevuti, ha raccontato ancora l’imprenditore, figuravano pressanti richieste di denaro condite da minacce. Formalizzata la denuncia da parte delle forze dell’ordine, ha subito preso il via una mirata e serrata attività d’indagine coordinata dalla procura della Repubblica di Vasto, nell’ambito della quale i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, unitamente ai colleghi della Stazione di Vasto, sono riusciti a risalire al presunto responsabile dell’estorsione.

Dopo aver effettuato delle attente attività investigative, infatti, la conferma sull’identità dell’indagato si è avuta quando il 50enne, dopo aver fissato con la sua vittima un appuntamento nei pressi di un’attività commerciale sita sulla circonvallazione istoniense di Vasto per la consegna del denaro pattuito in precedenza, ha visto presentarsi i militari che, nascosti, avevano assistito a tutta la scena del passaggio di mano della busta contenente i soldi.

L’uomo è stato quindi di fatto colto in flagranza di reato e in seguito intercettato e arrestato dalle forze dell’ordine subito dopo la consegna, da parte dell’imprenditore, della busta. Ma non finisce qui, perché una successiva perquisizione ha permesso agli investigatori di ritrovare anche i telefonini cellulari e le carte sim che erano state utilizzate dal presunto estorsore per inviare i messaggi di richiesta il denaro alla vittima e ai suoi familiari, un ritrovamento che avrebbe quindi definitivamente confermato l’implicazione dell’uomo nell’estorsione. L’arresto del 50enne è stato convalidato nella giornata di ieri davanti al giudice per le indagini preliminari, Fabrizio Pasquale.