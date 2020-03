Ultimo aggiornamento: 12:48

Dai campi di calcio all’epicentro dell’emergenza, 43 anni, pescarese doc, allenatore della, da anni vive a, la città che lo ha adottato quasi ventiquattro anni fa, quando l’Atalanta lo acquistò dalla cantera dorata della Renato Curi di Cetteo Di Mascio (vinse scudetto Allievi nel ‘91/’92), e allena i baby della Cremonese. Il tecnico si ritrova quindi nel bel mezzo dell’area più colpita dai casi di«Quiproprio – dice senza mezzi termini Temelin - E’ la terza settimana che siamo fermi tra scuole e attività sportive. Il problema è cheLe persone hanno continuato a fare la vita di sempre e la cosa è sfuggita di mano. Ora aumentano i contagiati di giorno in giorno e le strutture, pur essendo molto efficienti, sono quasi al collasso: non riescono a contenere tutte le persone che hanno bisogno di posto in rianimazione.».Bomber di razza fino al 2014 con 307 partite e 97 gol nei professionisti, Temelin – figlio di Vitaliano, attaccante del Pescara negli anni ‘60 – ha intrapreso la carriera di allenatore proprio con il Delfino, per due stagioni, per poi passare al Francavilla in serie D, come vice di Gigi Iervese, attuale tecnico della Primavera. Quest’anno a Cremona, nella città che lo ha visto entrare nella storia del calcio locale a suon di gol dal 2007 al 2009, si prende cura dei giovani dell’Under 17. «Ma siamo fermi da tre settimane, abbiamo saltato già tre partite. Siamo a quaranta chilometri dalla prima zona rosa d’Italia,, Castiglione d’Adda,. Siamo stati fermati subito. Fortunatamente non abbiamo avuto casi tra i nostri atleti e tecnici. Il mio collega dell’Under 14 è di Castiglione ed è bloccato ormai da quasi un mese in quarantena».Il calcio si è fermato tardi, avrebbe dovuto dare lo stop già da qualche settimana? «Probabilmente all’inizio la cosa è stata sottovalutata da tutti.Ora che il problema ha toccato anche le squadre di A, si è arrivati al punto di fermare tutto. Ma prima dei casi di Rugani e Gabbiani, c’erano stati contagi anche in Lega Pro. Se il virus comincia a circolare così velocemente, bisogna fermarsi, non c’è altra soluzione». Da lontano, non smette mai di seguire con affetto il “suo”Purtroppo so che sta avendo delle difficoltà, ha parecchi giocatori infortunati e ha avuto anche diversi influenzati. Cosa mi auguro per il Delfino? Prima di tutto che si torni tutti a giocare. E spero che in quel momento il Pescara riuscirà a superare i problemi: ultimamente ha fatto fatica, tanto che il presidente ha anche cambiato allenatore. L’obiettivo è salvarsi il prima possibile. Per me il massimo sarebbe festeggiare la salvezza della Cremonese e del Pescara la prossima estate». Il cuore di Temelin è in riva all’Adriatico in questi giorni di paura e isolamento: «A Pescara ci sono tutti i miei familiari. Mia madre, mio fratello, mia zia e i miei cugini. I miei amici. Sono tutti giù. A loro rinnovo l’invito che ho fatto già privatamente su whatsapp: non sottovalutiamo il problema, restiamo a casa. So che c’è il sole e il mare e viene voglia di uscire e passeggiare, ma. Perché non è bello quello che stiamo vivendo noi qui.».