Silvana e Marcello, morti a distanza di 20 giorni: il dolore di Avezzano

Una storia triste che ha addolorato mezza città. Se ne sono andati quasi contemporaneamente (nello spazio di venti giorni) due fratelli che hanno rappresentato molto per Avezzano e non solo. Ieri è deceduta all’ospedale di Teramo per un improvviso malore Silvana Cardarelli 88 anni insegnante di francese e raffinata declamatrice e lettrice di testi (è stata più volte chiamata a svolgere questo ruolo dalle associazioni pubbliche e dalle istituzioni private che si sono interessate di letteratura, di poesia e di testi romanzati), moglie di Franco De Nicola ex comandante della Polizia locale ma altrettanto notissimo dirigente del Comune di Avezzano scomparso anni fa. Fu anche autorevole e appassionato dirigente della società sportiva dell’Avezzano calcio da quando fu fondata col nome di “Forza e Coraggio” fino a quando approdò alla serie professionista.

De Nicola fu amico intimo ed estimatore di Carlo Facchin noto calciatore di serie A che per suo autorevole intervento si trasferì in città ad allenare la squadra locale. A lui le amministrazioni comunali hanno dedicato l’aula magna del piano terra del Palazzo di città dove sono celebrate le ricorrenze e gli appuntamenti politici più importanti e che porta il suo nome.

Lì vicino a un paio di metri siede al lavoro Emanuela De Nicola diletta figliola di Franco, da una vita al servizio dei cittadini.

Ma il dolore che ha coinvolto la città consiste nel fatto che Silvana è scomparsa esattamente venti giorni dopo il fratello geometra Marcello, 84 anni, anche lui personaggio notissimo non solo per le sue notevoli competenze professionali ma anche per il modo gentile ma a volte ironico e comunque sempre sorridente di affrontare le vicende comunali. La circostanza incredibile che riguarda la storia di Silvana e Marcello consiste nel fatto che Enrico De Nicola professore e Silvia Cardarelli, cugini e anche loro impegnati nel sociale (Silvia è appassionata ambientalista), hanno pubblicato una foto strappacuore sul web nella quale i due genitori si stringono per mano quasi a condividere una vita trascorsa insieme. Una foto che tutti hanno condiviso nel dolore. Il padre, Ugo (detto amichevolmente sor Ugo” dai concittadini), lasciò il territorio nazionale per emigrare nelle Americhe e guadagnarsi un consistente patrimonio: Ugo, perito assicuratore anch’egli conosciuto ne rinnova oggi il nome. L’ultimo saluto per la signora Silvana oggi alle ore 15,30 alla chiesa di San Rocco.