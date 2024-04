Domenica 14 Aprile 2024, 07:00

Di rientro dalla comunità di recupero per tossicodipendenti con un carico di droga: in auto, padre, madre e figlioletto di pochi anni. Approfittando di un permesso per stare in famiglia, un 30enne ha fatto il rifornimento delle sostanze stupefacenti e con l'auto ha percorso l'autostrada A25 per tornare a casa e ha preferito uscire a Pescina dove pensava che non ci fossero i controlli. Ma per sua sfortuna, l'altro pomeriggio, una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Avezzano controllava tutte le auto in uscita e così anche la sua è stata sottoposta a verifica. Alla guida dell'utilitaria c’era M.M., 30 anni avezzanese, già sottoposto all'affidamento in prova a seguito di pregressi vicende giudiziarie, nei confronti del quale è scattata una perquisizione veicolare e personale. Marito e moglie sono tutt'altro che sconosciuti alle forze dell'ordine: è proprio addosso a lui, ben nascosta negli slip, che i militari hanno trovato la partita di stupefacente e precisamente 155 grammi di droga, di cui 104 di hashish e 51 di cocaina. Inevitabile l'arresto: l'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Avezzano, mentre la donna è stata rilasciata per poter assistere il minore. L’arrestato, un rom, si è affidato agli avvocati Luca e Pasquale del foro di Avezzano. L'interrogatorio di convalida, davanti al Gip del tribunale di Avezzano, Mario Cervellino, è stato fissato per domani alle 10, alla presenza del pm, Maurizio Maria Cerrato, e in quella sede, i legali dopo aver esaminato le carte, decideranno quale strategia difensiva adottare.

I FATTI

Da una prima ricostruzione sembra che il 30nne si trovasse in una comunità di recupero nelle Marche dove stava scontando una condanna e aveva ottenuto il permesso di stare con la famiglia per qualche giorno. Ora i militari stanno indagando per ricostruire il viaggio e in particolare dove l’uomo si sia rifornito prima di raggiungere Avezzano dove abita con tutta la famiglia. Per adesso l’arrestato non ha riposto alle domande degli inquirenti in attesa di incontrare i difensori prima della convalida dell’arresto. I Carabinieri della Compagnia di Avezzano, in un comunicato, fanno sapere che sono impegnati quotidianamente in servizio d’istituto sul territorio marsicano, per combattere lo spaccio della droga che sta diventando sempre più un pericolo sociale per i consumatori che sono per lo più giovani studenti. Da mesi tutte le forze dell'ordine stanno predisponendo controlli, non solo ad Avezzano, ma anche in altri centri come Celano, Luco dei Marsi e Trasacco, per scovare gli spacciatori, per lo più stranieri, che vendono ogni tipo di droga.