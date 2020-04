Coronavirus, continua la strage di anziani: 9 morti

Nel Pescarese i contagi ormai in netto calo, ieri soltanto tre in più, ma purtroppo non può dirsi la stessa cosa per i decessi per coronavirus. In un giorno, se ne sono registrati addirittura nove. Tutte persone anziane, dai 72 ai 98 anni, molte delle quali residenti in strutture assistenziali: Rsa e case di riposo dell’area metropolitana.

Fra loro Florinda Cifelli, 82enne di Montesilvano, morta lunedì sera all’ospedale civile. La donna era la suocera di uno dei gestori della casa Santo Volto di via Marinelli dove, nelle settimane scorse, sono stati riscontrati diversi casi di Covid e dove a causa del virus sono morte già tre ospiti. In totale, nella struttura i contagiati, fra anziani e operatori, sarebbero poco meno di una ventina.

Nei giorni scorsi, è stata effettuata una visita da parte dei medici della Asl per verificare le condizioni sia delle persone risultate positive che di tutte le altre che non hanno contratto il virus. Durante la stessa visita è stata anche accertata l’adozione dei protocolli sanitari e il rispetto delle norme previste. Per il sindaco De Martinis, non sarebbero stati riscontrati particolari problemi. La 82enne, che era vedova, lascia i figli Antonio e Gisela e quattro nipoti oltre alla sorella Anna. Le esequie in forma strettamente privata si terranno domani mattina, la salma sarà poi trasferita nel cimitero del suo paese d’origine: Macchia di Valfortore, vicino Campobasso.

Risiedeva invece nella Rsa Villa San Giovanni di Sambuceto, Rosa Colucci, 98enne pescarese. La donna da tempo viveva nella struttura, dove qualche settimana fa sono stati riscontrati quasi una quarantina di casi positivi fra operatori e anziani. Alcuni, i più gravi, erano stati subito trasferiti negli ospedali di Chieti e Atessa. Vista la portata della diffusione del virus all’interno della struttura, la Asl di Lanciano-Vasto-Chieti ha ritenuto necessario un approfondimento di tipo epidemiologico, affidato all’Istituto Zooprofilattico di Teramo. Morto sempre a seguito di una infezione da Covid in una Rsa del Chietino, un 83enne originario di Città Sant’Angelo. Nel centro angolano non risiedeva più da almeno due anni. Fra le altre persone morte, nelle ultime ore, a causa del virus quattro erano originarie di Pescara: un 85enne, un 88enne, un 89enne e una 93enne.



Deceduti inoltre un cittadino di Cappelle Sul Tavo, di cui ha dato comunicazione ieri il sindaco Ferri, e una 72enne di Pianella: Mirella Forte (nella foto sopra con il gattino). La donna è morta ieri all’ospedale civile di Pescara, dove era ricoverata dal 20 marzo. Viveva nella frazione di Castellana insieme alla sua badante Mariana, che era per lei come una persona di famiglia.

