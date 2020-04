Coronavirus, morta donna di Montesilvano: ennesimo addio in solitudine

Ultimo aggiornamento: 10:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, nelieri è morta una 66enne di Montesilvano. Si tratta di Annamaria Perilli, deceduta all’ospedale. Lascia due figli, Donatello e Francesca. L'agenzia funebre informa che domani, lunedì 27 aprile, alle ore 15 si terrà unadella salma al, in forma privata senza cerimonia pubblica e funerale in chiesa, come prevedono le norme del decreto governativo per il contenimento del. E' l'ennesimo, che rende la morte di un parente ancora più drammatica e dolorosa.La situazione, comunque, inizia davvero a cambiare, si intuisce dai ricoveri in Rianimazione che continuano a scendere quasi di giorno in giorno. Ieri erano sette. Restano numerosi invece quelli in sub intensiva. Fra il, si registrano in tutto 135 pazienti ricoverati. Ma tanti sono anche i positivi in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della Asl, attualmente 809. Nelle ultime ore, in aumento pure i guariti. Le stutture sono comunque attrezzate con apposite aree