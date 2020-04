Coronavirus, addio a Pietro Conte: entrò nell'Arma a 17 anni

Si allunga inesorabilmente a Montesilvano l’elenco dei colpiti dal Coronavirus. La notizia che però ha sconvolto la città è stata la morte dell’ex luogotenente dei carabinieri Pietro Conte. Aveva solo 61 anni e lascia la moglie e due figli, che questa mattina - per essere tutti in quarantena - non potranno uscire di casa a dargli l’ultimo saluto.

Pietro Conte era nato nel 1958 a Caramanico ed era entrato nell’Arma a soli 17 anni, prestando servizio a Pescara e Montesilvano fino al 2012. Dopo quella data era andato in congedo. Per le capacità umane e professionali era stato nominato presidente dell’Associazione carabinieri in congedo. Oggi lo piangono i familiari, ma anche tanti colleghi, che sono usciti dall’Arma. Pietro, consapevole dei disagi e delle reali difficoltà, che affliggevano i meno abbienti, faceva volontariato nei vari market di Montesilvano, promuovendo raccolta dei fondi per disabili, cardiopatici ed altri malati.



La sua morte ha suscitato commenti accorati, in modo particolare quelli espressi dall’ex sindaco Francesco Maragno e dall’attuale primo cittadino Ottavio De Martinis. «Ho avuto modo - scrive Maragno - di apprezzare le sue grandi qualità umane e professionali. L’ho sempre visto vicino alle istituzioni. Con lui perdiamo un personaggio di grandissimo valore».

E De Martinis: «Esprimo un grande dolore per la scomparsa del luogotenente Pietro Conte, che ricorderemo col sorriso di sempre e con l’immancabile labaro dei carabinieri, nelle manifestazioni pubbliche. Tutto il mio cordoglio alla moglie Adriana e ai due figli Paolo e Chiara. Vadano a tutti le mie più sentite condoglianze. Al termine dell’epidemia, unitamente alle Associazioni combattentistiche e d’Arma (presidente Tito Di Sante) ricorderemo la memoria di Pietro Conte con una cerimonia religiosa».



