Coronavirus, contagiati mentre lavorano: Valter muore, il collega esce dalla terapia intensiva

, è morto il messo comunale diin provincia di. Palusci, che aveva 64 anni, è deceduto all'ospedale civile didov'era ricoverato già da diversi giorni. E' stato uno fra i primi cittadini del centro abruzzese ad essere rimasto contagiato.Stando a chi lo conosceva,che lo portava ad avere tanti contatti sociali. Oltre a lui,estubato appena qualche giorno fa.. A piangerlo ieri tutto il paese, che si è stretto attorno alla moglie Daveiba, ai cinque figli: Pierpaolo, Silvia, Stefano, Riccardo e Diego, quest'ultimo giocatore nella Renato Curi Angolana; al fratello Gino, storico vigile urbano di Città Sant'Angelo.Ieri, appena appresa la notizia, ilha voluto dedicargli un pensiero a nome di tutta l'amministrazione comunale. «Ci sono persone – ha scritto in un lungo post su facebook - che accompagnano quotidianamente la nostra vita, riempiendo le giornate con gentilezza, sorrisi, sacrifici, dedizione al lavoro e rispetto. Valter Palusci era una di queste. Per tanti anni ha lavorato negli uffici del nostro comune,. Valter si è continuamentemettendosi a disposizione di tutti, in ogni momento e in ogni occasione.. Città Sant’Angelo, da oggi, perde un punto di riferimento e un infaticabile lavoratore». Le esequie, in forma strettamente privata, si svolgeranno domani (giovedì 23 aprile) , nel cimitero Villa Cipressi.Palusci fra l'altro risiedeva da sempre con la sua famiglia nella zona di Villa Cipressi. Città Sant'Angelo, sin dall'inizio, è stato uno dei paesi del Pescarese più colpito dal coronavirus: è il quarto centro, dopo Pescara, Montesilvano e Penne, in cui si è registrato il maggior numero di casi. Oltre a Palusci, nelle ultime ore, sono morte, a causa del coronavirus, una 71enne e una 84enne di Pescara.