Coronavirus, consumano assembrati davanti al bar: scatta la sospensione

Oltre 50 persone identificate, quattro esercizi commerciali controllati, sei sanzioni elevate per mancato rispetto delle normative anti Covid e un bar chiuso. E' il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio, svolto dai carabinieri della compagnia di Pescara e di Spoltore, sia nel capoluogo adriatico che a Spoltore appunto e in particolare a Villa Raspa. Sanzioni sono state elevate a sei persone, di età compresa tra i 28 e i 76 anni, tutte di Spoltore, ad eccezione di un 32enne pescarese, il quale nonostante fosse sottoposto all' affidamento in prova ai servizi sociali con divieto di non uscire dal comune di altri cinque sono stati inveresidenza, se ne andava in giro, per cui è stato anche segnalato all'autorità giudiziaria. Altri multati stavano consumando, davanti ad un bar, bevande tutti assembrati.

Per il titolare dell'attività, è scattata invece la sospensione per cinque giorni poiché recidivo. Da domani, i controlli delle forze dell'ordine lungo le strade saranno ulteriormente intensificati. Fra l'altro, un'attenzione particolare sarà dedicata al contrasto della vendita illegale di fuochi pirotecnici. A farlo presente è il prefetto Giancarlo Di Vincenzo, il quale nel sottolineare l'esigenza di non abbassare la guardia, rivolge un ringraziamento ai tanti cittadini, imprenditori, commercianti e artigiani che, in questo momento così difficile, stanno mostrando ''grande senso di responsabilità”. Ringraziamenti anche alle istituzioni cittadine e provinciali per la collaborazione e le iniziative in favore di chi è in serie difficoltà e quindi a tutte le espressioni del volontariato, laico e religioso.

