Minaccia di buttarsi dal ponte sull'autostrada, salvata da un operaio. Diceva: «Sono stanca di soffrire»

«La donna stava sul parapetto del ponte dell'autostrada di San Pelino e guardava in basso. Era in attesa, ma voleva gettarsi». E' il racconto di Gianni De Ioris, il dipendente del Cam della Marsica che ha salvato una donna che stava tentando di togliersi la vita. È successo ieri mattina a San Pelino sul ponte che sovrasta l' A25, quando Gianni, che era in servizio, ha notato una donna sul parapetto, al di là della rete, e ha subito dato l'allarme chiamando il centralino dei carabinieri della compagnia di Avezzano.

Sono seguiti attimi di paura tra i presenti che in quel momento si trovavano a passare sul ponte e che cercavano anche di convincere la donna a scendere dal parapetto. Ma inutilmente. «Era impassibile, non rispondeva e aspettava il momento per togliersi la vita», racconta uno dei presenti.

E poi finalmente l'arrivo di una pattuglia dei carabinieri che l'hanno convinta a desistere.

Secondo quando riferito dai presenti l'intervento, dei militari è durato complessivamente circa mezz'ora. «All' arrivo dei carabinieri l'hanno trovata sul parapetto del ponte che minacciava di lanciarsi nel vuoto. Non voleva che si avvicinassero e a quel punto i militari hanno iniziato a dialogare con lei, mantenendo la calma, provando a tranquillizzarla. E alla fine si è convinta e si è lasciata prendere e scendere dal cornicione del ponte. Lei ripeteva lasciatemi stare sono stanca di soffrire». Non ha dato spiegazioni sul perché della sua decisione ma era agitatissima.