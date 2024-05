Domenica 19 Maggio 2024, 07:00

Canterà la lirica e la melodia italiana ai ministri delle Finanze ed ai governatori delle banche centrali dei paesi più potenti del mondo. Piero Mazzocchetti si esibirà al prossimo G7 italiano che si svolgerà da giovedì a sabato prossimi a Stresa. Il tenore di Montesilvano sarà accompagnato dalla banda della Guardia di finanza, diretta dal maestro Colonnello Leonardo Laserra Ingrosso. La performance è prevista nel pomeriggio di venerdì prossimo in apertura del summit. Le arie pucciniane “Nessun dorma” e “E lucean le stelle”, il brano “Con te partirò”, portato al successo da Andrea Bocelli, rappresenteranno la selezione musicale dedicata agli ospiti internazionali. L’artista commenta questa nuova, significativa tappa della sua carriera: «Sono onorato di essere stato invitato ad un evento così importante, oltre che orgoglioso di rappresentare l’italianità musicale davanti a tante personalità. Con il colonnello Leonardo Laserra Ingrosso e la Guardia di finanza c’è un rapporto di stima e collaborazione da anni e sono felice di essere un artista di riferimento per loro».

Mazzocchetti non è nuovo a performance istituzionali blindate da protocolli di sicurezza: «Per tre volte ho cantato davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella - ricorda lui - due anni fa al Quirinale in occasione della Festa della Repubblica, l’anno scorso a Roma in un incontro con l’Associazione fonografici italiani, qualche mese dopo all’Aquila per l'assemblea dell'Unione province italiane. Mi ha colpito la sensibilità per la musica del nostro Capo di Stato. Esibirmi davanti a lui stata una emozione forte, al G7 di Stresa lo sarà altrettanto, ma c’è anche la soddisfazione della consapevolezza che opportunità come questa mi ripagano dei tanti sacrifici fatti nella mia carriera».

L’AGENDA

Piero Mazzocchetti sarà inoltre il protagonista canoro della coppa Festa della Guardia di finanza, il 26 giugno all'Aquila, il 27 a Pescara, concerti inseriti nel cartellone delle celebrazioni per i 250 anni delle Fiamme gialle. Nel frattempo inizierà il nuovo tour estivo dell’interprete di crossover, dal titolo “That’s amore”, in onore a Dean Martin: «Con lui celebro anche le nostre comuni origini montesilvanesi - afferma l’artista - la tournée, in cui includerò brani del crooner italoamericano, mi porterà nella mia città il 18 agosto, ma farà tappa anche a Tallinn in Estonia, Roma, Fondi, Francoforte e altre piazze. Proporrò pezzi celebri della tradizione italiana, classici internazionali e successi del mio repertorio, mi circonderò di musicisti abruzzesi fra cui un virtuoso del mandolino, Francesco Mammola». Piero Mazzocchetti continua a dedicare molto tempo anche all’attività di formazione con le sue Crossover academy a San Giovanni Teatino e Città Sant’Angelo. «Nel dialogo con gli allievi - aggiunge - cerco sempre di stimolarli ad avere pazienza, a non bruciare le tappe perché la musica è spesso come il vino, ha bisogno dei suoi tempi per migliorare. Altra raccomandazione che non mi stanco di dare, è quella di seguire la vocazione personale, individuare il genere preferito e seguirlo. Oggi la musica vive un momento di confusione, con eccessive contaminazioni tra le varietà. I ragazzi tendono a seguire le mode rinunciando ad avere una propria personalità e io ricordo loro che le mode passano mentre l’identità artistica, se si è chiari con se stessi, resta».