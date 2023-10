«I miei soldi qui durano di più». Una casa a Palombaro per la texana Barbara Barto

Una strabiliante campagna pubblicitaria, o il costoso ingaggio di un testimonial, non avrebbero potuto fare meglio. Con un lungo pezzo corredato di immagini, l’Abruzzo finisce su Cnn Travel, il canale dedicato ai viaggi della Cable News Network, la più importante emittente televisiva statunitense. Meglio di uno spot realizzato seguendo tutti i dogmi del marketing, l’approfondito pezzo della giornalista Tamara Hardingham-Gill è il racconto appassionato di una donna americana che decide di trasferirsi a Palombaro, piccolo borgo montano della provincia di Chieti. “My money goes a lot further here” ovvero “qui i miei soldi vanno molto più lontano”, ma anche, con una traduzione più letterale “qui mi durano di più”, titola la Cnn raccontando la storia di Barbara Barto che a sessantadue anni si trasferisce nel centro conosciuto con la definizione di “sentinella della Majella”, noto anche per la presenza di bellissime chiese rupestri, eremi e della grotta Sant’Angelo.



«Non sono mai stata una di quelle persone capaci di intraprendere avventure del genere», racconta Barbara Barto alla Cnn Travel, prima di spiegare come l’Italia, che aveva visitato per un breve periodo negli anni Ottanta, fosse in cima alla lista dei Paesi in cui le sarebbe piaciuto vivere. Così nel 2020, comincia a frequentare regolarmente i webinar organizzati da una società che assiste gli stranieri nell’acquisto di immobili nel Belpaese e capisce che per lei, alle soglie della pensione, quella di trasferirsi può essere la scelta giusta. «Quando ho messo insieme i numeri, ho visto che avrei potuto vivere più comodamente in Italia grazie alla mia pensione e all’eredità che ho, anziché negli Stati Uniti».



LA DECISIONE

Così nell’aprile del 2021, la donna originaria del Texas arriva in Italia per cercare un’abitazione; visita sei case e poi sceglie una proprietà a Palombaro. Tre camere da letto, tanto spazio e circa due acri e mezzo di terreno con oltre 200 alberi d’ulivo per 123 mila euro. Così il compromesso è siglato. «Non si potrebbe comprare qualcosa di simile negli Stati uniti per la cifra che ho pagato» confessa Barto, spiegando poi che per ottenere il visto di soggiorno di lunga durata per i cittadini non Ue ha dovuto dimostrare di avere un’assicurazione medica, fornire vari estratti di conti bancari e informazioni finanziarie per comprovare di avere un reddito sufficiente a mantenersi. Tutto è pronto per la sua nuova vita. È nell’ottobre dello scorso anno, meno di un anno fa, che Barbara Barto si trasferisce definitivamente a Palombaro, dove sente subito a proprio agio.



L’ARRIVO

«Non mi ci è voluto molto per abituarmi alla vita in Abruzzo. Appena arrivata sono venuti a salutarmi con un caffè e una torta - racconta - I miei soldi durano di più. I generi alimentari sono molto più economici qui. Si risparmia molto di più, e questo mi piace». Poi confessa di essersi scoperta “più avventurosa”. «Non c’è bisogno per forza della macchina per uscire. Si può parcheggiare l’auto alla stazione ferroviaria, salire sul treno ed essere a Roma in tre ore o a Venezia in cinque. Si può viaggiare in diversi luoghi con il treno e l’autobus, cosa che in Texas non è possibile fare». E ancora il clima mite, la qualità della vita, la tranquillità. «In Texas ha c’è troppa gente arrabbiata con le pistole - dice - Questo non mi manca per niente». La lingua è per lei è ancora una barriera, ma non si scoraggia; così prima di entrare in banca o chiamare il parrucchiere consulta il traduttore e ripete ad alta voce prima di comporre il numero. «È buffo perché ora quando prendo un appuntamento per i capelli, ridono sempre e dicono: Oh è Barbara del Texas».

Ed è come sentirsi a casa.