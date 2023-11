Omicidio di Casoli, Michele Faiers lascia quattro figlie: una si è sposata poche settimane fa

LANCIANO Dopo l'arresto a Shepshed, nella contea del Leicestershire, in Inghilterra, di Michael Dennis Whitbread, 74 anni, in relazione all’omicidio di Michele Faiers, 66 anni, scoperto a Casoli, spuntano dolorosi retroscena sul vissuto della vittima.

Michele lascia 4 figlie che stanno per giungere a Casoli. Gli ex vicini hanno rivelato al Sun che poche settimane prima della sua morte, Michele aveva visitato il Regno Unito per il matrimonio di sua figlia. Quanto a Michael non ha più usato il numero di telefonino italiano, ma i carabinieri erano già in possesso di quello inglese. Dall’inchiesta emerge un grave particolare; Michele era stata ospitata la scorsa settimana per tre giorni da amici di Palombaro e ha dormito in casa loro giovedì e venerdì scorsi. Gli amici sono già stati ascoltati. Ma perché la vittima si era allontanata da Casoli per poi tornare nel fine settimana. Michael e Michele avevano già litigato e lei si è rifugiata a Palombaro?

Donna uccisa in casa a coltellate, scomparso il marito: giallo a Chieti per una coppia inglese, ipotesi omicidio

Il delitto verrebbe fatto risalire a sabato scorso dopo che era tornata.

Il movente potrebbe essere passionale. Della coppia inglese non si hanno tracce quanto ad atti amministrativi. Solo lui aveva la patente italiana per il resto erano perfetti sconosciuti, anche per la Questura di Chieti.