Donna trovata morta in casa, accoltellata all'addome: Irreperibile il marito. Giallo a Chieti, ipotesi omicidio

Giallo a Casoli, in provincia di Chieti: questa mattina una donna inglese, Michele Faiers, 66 anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione in una pozza di sangue. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e si parla di profonde ferite da arma da taglio all'addome. A dare l'allarme è stata questa mattina una vicina di casa, inglese anche lei, perché da tre giorni non vedeva Michele. Ha telefonato e bussato più volte senza avere risposta, quindi sono stati allertati i carabinieri che hanno aperto la porta e hanno trovato la donna morta in un lago di sangue, uccisa 3 o forse quattro giorni fa.

Donna trovata morta in casa

Presumibilmente la donna è stata uccisa al culmine di una lite.

Si cerca il marito, anche lui inglese, al momento irreperibile. La coppia, come tanti cittadini nord europei, ha scelto da tempo di vivere a Casoli o in un'altra cittadina amena d'Abruzzo. La coppia di inglesi viene descritta come molto riservata, usciva solo per fare passeggiate con i loro tre cani.

L'abitazione si trova in contrada Verratti a Casoli ed è lì che in questi minuti sono giunti il sostituto procuratore di Lanciano, Mirvana Di Serio, con i carabinieri della Compagnia di Lanciano e quelli del Nucleo operativo e radiomobile di Chieti. Sul posto anche la Scientifica per i rilievi del caso. Prosegue intanto la caccia al marito della donna.