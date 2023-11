Donna uccisa a coltellate a Casoli, arrestato il marito in Inghilterra

L'inglese Michael D. Whitbread, 74 anni, è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso Michele Dawnfaiers, la moglie di 66 anni a Casoli (Chieti). Lo ha reso noto il sito della Bbc. L'inglese che da almeno tre anni viveva a Casoli, con la compagna è stato fermato ieri a Shepshed dalla polizia del Leicestershire ed è detenuto nella caserma della polizia. Le forze dell'ordine britanniche hanno detto che l'arresto era legato alla morte, appunto, di Michele Faiers colpita da una serie di coltellate alla schiena e all'addome. Hanno aggiunto inoltre che gli investigatori dell'Unità per le operazioni speciali delle East Midlands (Emsou) erano in contatto con la polizia italiana e il Ministero degli Esteri.

L’ispettore David Greenhalgh, dell’Emsou, ha dichiarato al Sun: «Stiamo continuando a lavorare con le autorità sia nel Regno Unito che in Italia riguardo a questo incidente. La famiglia della signora Faiers ha chiesto il rispetto della privacy in questo momento e chiederei che questa venga rispettata».



Gli ex vicini inglesi, scrive il Sun, hanno rivelato in una dichiarazione straziante che poche settimane prima della sua morte, Michele aveva visitato il Regno Unito per il matrimonio di sua figlia.



I vicini della vecchia casa della donna a Torquay hanno detto al Sun che la ricordavano come una "persona adorabile". Secondo il Times non ci sono segni di lotta, la polizia italiana ha trovato Michele in una pozza di sangue, apparentemente vestita solo con la biancheria intima e coperta da un lenzuolo bianco

e la polizia sta indagando se sia stata uccisa mentre dormiva. Michele ha pubblicato il suo ultimo post su Instagram il 25 ottobre, pochi giorni prima di morire. Ha condiviso tre foto di un tramonto scattate dalla terrazza della sua casa di Casoli.

