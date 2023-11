Giovedì 2 Novembre 2023, 06:18 - Ultimo aggiornamento: 06:19

Si era innamorata del mare e delle montagne d'Abruzzo, Michèle Faier Dawn, inglese di 66 anni. E in questa regione aveva deciso di stabilirsi, scegliendo come dimora un casolare che si affaccia sul panorama mozzafiato della Maiella e che alle spalle si perde nell'ampia vallata nel Comune di Casoli, contrada Verratti, nell'entroterra chietino. E' tra quelle mura di vecchi mattoni che Michèle ha trovato una morte violenta, assurda, inspiegabile. Spezzato il sogno, spezzata la sua vita.

A trovarla riversa in una pozza di sangue, ieri mattina, è stata l'amica e connazionale residente nella vicina Palombaro che da tre giorni cercava di mettersi in contatto con lei per telefono senza ricevere risposta. La donna, nel timore che fosse accaduto qualcosa di grave, ha raggiunto l'abitazione dell'amica. Le chiavi erano sulla toppa e non ha avuto difficoltà ad entrare, accompagnata da una vicina. In camera da letto ha trovato Michèle senza vita con sangue tutt'intorno. Le sue grida di fronte all'orrore hanno allarmato il vicinato, la segnalazione è arrivata a Casoli e di lì a poco la zona si è affollata di carabinieri.

OMICIDIO

Le profonde ferite all'addome hanno subito cancellato ogni interrogativo sulle possibili cause: è omicidio. Michèle Faier è stata uccisa a coltellate e il sospettato numero uno è il compagno, Michael Dennis Whitbread, 74 anni, che da qualche giorno è sparito senza lasciare traccia. «La Jeep bianca manca da casa da almeno tre giorni» ha raccontato un'anziana vicina di casa ai carabinieri. E risale ad almeno tre giorni fa il decesso, anche se la conferma sui tempi arriverà solo dopo l'esame affidato al medico legale Pietro Falco. Da chiarire anche le modalità e il movente. L'ipotesi è quella del delitto d'impeto, forse al termine di una lite, l'uomo afferra un coltello da cucina e colpisce: dettagli al vaglio degli inquirenti sulla base degli elementi raccolti nel casolare. Sul posto della tragedia, nella campagna isolata, è arrivato anche il sostituto procuratore di Lanciano, Mirvana Di Serio, titolare dell'inchiesta sul presunto femminicidio. Trovare il marito della vittima è il primo obiettivo e va intercettata l'auto della fuga, ricercata in tutta Italia. Nessuno dei vicini ha visto o sentito nulla. La coppia inglese non parlava italiano e si limitava a passeggiate con i cani. Pochi i contatti con i contadini del vicinato limitati all'acquisto di ortaggi o a uno scambio di fiori.

VITA INSIEME

Entrambi pensionati, genitori con alle spalle un matrimonio finito male, Michèle e Michael tre anni fa avevano deciso di ricostruirsi una vita insieme e avevano scelto di vivere nella campagna di Casoli. Scelta non causale dal momento che tra quei paesi circondati dalle montagne la comunità inglese e americana conta un centinaio di residenti che tra loro si conoscono tutti, persone che hanno acquistato e ristrutturato proprietà e dove trascorrono lunghi periodi dell'anno. Ed era stata proprio un'amica che si era stabilita qualche tempo fa in questo scorcio d'Abruzzo a suggerire loro di seguire il suo esempio. Non più tardi di due settimane fa Barbara Barto, un'americana del Texas, ha fatto notizia per aver scelto di vivere a Palombaro, paese che dista appena una manciata di chilometri da Casoli.

Amavano viaggiare, Michèle e Michael, lo dicono le foto sui rispettivi profili di facebook che li ritraggono alle Maldive o alle Filippine e più di recente sulla neve d'Abruzzo. Non mancano i video girati dalla terrazza dell'abitazione per immortalare la maestosità della Maiella. Sempre con i volti sorridenti di chi condivide un momento felice, da soli o con la famiglia allargata. Lui, originario di Peterborough dove ha frequentato il City College e la Deacon's School, ha lavorato per l'Ibm ed è appassionato di immersioni subacquee. Una coppia felice, quella di Michèle e Michael, ma con qualche ombra, un segreto mai svelato che in un attimo ha scatenato la furia assassina. Solo l'uomo, se e quando verrà trovato, potrà raccontare cosa è successo tra quelle mura.