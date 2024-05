Venerdì 3 Maggio 2024, 07:57

PESCARA Due giovanissimi abruzzesi in pista nel week end automobilistico sul circuito di Misano: Mattia Bucci (classe 2007) e Enzo Trulli (2005) debuttano nella categoria Sprint del Campionato Italiano Gran Turismo. Bucci, di Catignano, ha già fatto i primi test a bordo della Ferrari 488 Challenge Evo del team Best Lap, e dice: «Sono molto contento e onorato di poter prendere parte al Campionato Italiano Gran Turismo 2024, perché è una competizione che può vantare nomi veramente importanti nel motorsport. Sono sicuro che, con sacrificio e dedizione, io e Filippo potremo portare a casa dei gran bei risultati, per cui non vedo l'ora di risalire in macchina. Ringrazio Giovanni Minardi e la Minardi Management, il team Best Lap per questa grandissima opportunità, la mia famiglia, il mio staff, il mio preparatore Walter Marini e la sua squadra e tutti i miei sponsor per il loro costante supporto».

SQUADRA COMPETITIVA

Guiderà invece la Ferrari 296 GT3 Enzo Trulli, il figlio dell'ex pilota di Formula 1 Jarno, con il supporto del team Easy Race: dopo numerose stagioni nel GT italiano, la compagine di Monselice ha voluto fare le cose in grande e per l'imminente stagione ha allestito una squadra altamente competitiva sia in pista che al muretto box inserendo anche un nuovo ds nella persona di Miki Rutili. L'equipaggio è infatti composto da un grande campione, qual è Thomas Biagi e da Trulli, considerato uno dei giovani più promettenti del Circus. Biagi dividerà l'abitacolo della 296 con Trulli, al debutto in un campionato a ruote coperte dopo karting, F4, Euroformula Open, Fia Formula 3, Super Formula Lights e Formula Regional Japanese, tuttavia la prima uscita in occasione dei test di Misano della scorsa settimana ha evidenziato riscontri molto positivi. Enzo Trulli è felice per il suo debutto nel GT tricolore: «Ringrazio il Team Easy Race ed Emiliano Pierantoni per questa importante opportunità. Sono molto contento di correre insieme a Thomas che ha tantissima esperienza nel mondo delle ruote coperte, mio padre mi ha sempre parlato di lui con ammirazione, non vedo l'ora di scendere in pista a Misano». Oltre alla Ferrari 296 GT3, Easy Race schiererà per l'appuntamento d'esordio al Misano World Circuit anche una Ferrari 488 Challenge Evo per l'equipaggio composto da Emiliano Pierantoni e Diego Di Fabio, quest'ultimo al rientro nella serie tricolore dopo aver conquistato il titolo Gte AM Endurance nel 2022. Si inizia oggi, con le gare previste nel weekend.Paolo Martocchia© RIPRODUZIONE RISERVATA