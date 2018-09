di Alessandra Di Filippo

Affittavano le case vacanze in nero. Lo stesso facevano i gestori di bed & breakfast. Questi ultimi, dopo aver riscosso dai clienti le somme pattuite per i soggiorni, non emettevano i relativi documenti fiscali. Una situazione di diffusa illegalità venuta alla luce nel corso dei controlli effettuati dai militari della guardia di finanza di Pescara, diretti dal maggiore Marco Toppetti, soprattutto nel capoluogo adriatico e a Montesilvano. Scoperto, nel settore, un vero fra west. In totale individuati dalle fiamme gialle 20 persone, tra privati locatori di abitazioni ed esercenti e titolari di bed & breakfast che ospitavano clienti evadendo il fisco. Una evasione che ammonta a ben 200 mila euro. Il fenomeno degli affitti in nero è stato riscontrato in particolare a Montesilvano. La maggior parte dei proprietari, stando a quanto accertato, ometteva completamente di dichiarare i canoni di locazione delle villette e delle case al mare. Altri dichiaravano soltanto una parte del compenso pattuito. Bed & breakfast con situazioni fiscali irregolari sono state, invece, scoperte a Pescara. Nel mirino, dei finanzieri diverse strutture che lavoravano in nero.

Sabato 1 Settembre 2018



