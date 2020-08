© RIPRODUZIONE RISERVATA

I risultati dei tamponi, quelli a tappeto fatti sui contatti del focolaio di, non ci sono ancora: forse oggi o forse domani, fanno sapere dalla Asl. Ma intanto il focolaio si allarga, perché ieri è risultata positiva anche la madre e nonna delle due residenti adproprietarie di un bed and breakfast a. L’anziana, ottantotto anni residente proprio a Pettorano sul Gizio, ha accusato sintomi da Covid e per questo è stata trasferita all’ospedale Annunziata, dove un test rapido ha confermato la positività al virus.Un altro caso sospetto, undi Pratola Peligna, è stato sottoposto a verifica sempre ieri sera: anche lui con sintomi tipici da Covid potrebbe essere un altro contagiato, anche se non si sa bene ancora se si tratta eventualmente di un nuovo focolaio o di un caso che potrebbe essere collegato ad uno dei quattro fronti già aperti sul territorio. In nottata, intanto, la parrucchiera cinquantanovenne diche l’altra sera era risultata positiva, è stata trasferita nel reparto malattie infettive del San Salvatore dell’Aquila: per lei una polmonite bilaterale che ha convinto i medici a sottoporla a terapia, la stessa completata dagli altri due sulmonesi ancora ricoverati all’Aquila (l’imprenditore quarantanovenne e la cognata quarantacinquenne dipendente comunale) e le cui condizioni sono sensibilmente migliorate.