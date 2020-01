Pescara, scoperta casa di riposo abusiva: otto anziani vivevano in un'abitazione privata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Pescara, in zona Colli, scoperta una casa di riposo per anziani completamente abusiva. Era stata allestita in un'abitazione privata. Al suo interno, vivevano otto persone, pare non autosufficienti. La scoperta è stata fatta a seguito di una segnalazione e nella serata di ieri si è provveduto a trasferire gli anziani in strutture più idonee. Sul posto, i sanitari del 118, i poliziotti della squadra volante, diretti da Davide Zaccone, i carabinieri del Nas, coordinati dal tenente colonnello Domenico Candelli insieme alla polizia municipale. La maggior parte degli ospiti della casa sono stati trasferiti in ambulanza negli ospedali di Penne e Popoli, essendo quello di Pescara al collasso. Altri, invece, sono stati accompagnati nelle abitazioni di familiari. Immediatamente è stato richiesto al sindaco il provvedimento di chiusura della struttura abusiva, che risulta essere di proprietà di un'anziana con problemi di salute, disposto nel giro di poche ore. Adesso sono in corso tutta una serie di accertamenti da parte dei Nas sia sugli aspetti burocratici e autorizzativi che dal punto di vista igienico-sanitario. Da capire inoltre chi abbia avviato l'attività illecita, da quanto tempo funzionava e soprattutto in quali condizioni venivano tenuti gli anziani ospiti e a chi erano seguiti.