Focolaio alla casa di riposo “ De Benedictis” di Teramo: quattro ospiti positivi al coronavirus. Sono attesi per oggi i tamponi del personale sanitario che presta servizio nella Rsa. La presidente Elisabetta Cantore e la direttrice Sandra Di Domenico, facente funzione della Asp1 di Teramo, fanno sapere in una nota che «la struttura in via preventiva, era stata chiusa ai visitatori già il 28 settembre. Gli ospiti e gli operatori sono sempre stati sottoposti a tamponi periodici e ciò sin dall’inizio dell’emergenza, l’ultimo dei quali, con esito negativo per tutti, si riferisce allo scorso 31 luglio».



I quattro pazienti risultati positivi sono stati trasferiti nella Rsa di Giulianova “bivio Bellocchio” - struttura con 22 posti letto destinata ad ospitare degenti non molto gravi SarsCov2 - come concordato con la Asl di Teramo. «Si assicura – continua la nota - la massima attenzione e il continuo e meticoloso monitoraggio delle condizioni di salute sia delle persone contagiate che di ogni altro utente ed operatore. Sono in atto tutti i protocolli a tutela della salute relativi alla normativa Covid-19». I tamponi sui 190 anziani residenti della Rsa erano stati fatti martedì e nella mattinata di ieri sono arrivati i risultati: 4 positivi ma i test sono tutti da ripetere. In giornata invece si attendono i 140 test fatti sul personale, tra medici, infermieri, operatori os, portantini, animatrici e personale addetto alla ristorazione. Al momento è presto per parlare di un vero e proprio cluster. «Dobbiamo evitare in ogni modo che si sviluppi un focolaio, come purtroppo accaduto in troppe altre zone nel Paese – dice su Fb il sindaco Gianguido D’Alberto - Per questo è necessario dare una stretta molto forte ai controlli e mettere in moto azioni di prevenzione in tempi rapidi. Mi appello agli organi competenti perché diano il via immediato alle verifiche anche su tutto il personale. La vigilanza deve essere incondizionata».

«Nei prossimi giorni, la gestione, il monitoraggio degli altri ospiti e il tracciamento dei parenti che sono stati in visita nei giorni precedenti al 27 settembre, ultimo giorno di visita – afferma la direttrice Sandra Di Domenico - secondo le direttive governative, passerà nelle mani della sezione epidemiologica della Asl. Al momento i restanti pensionati non presentano sintomi riconducibili al coronavirus. In ogni caso e visto che buona parte di loro sono stati in stretto contatto con i positivi verranno, nuovamente tutti sottoposti a tampone. Oggi (ieri, ndr) ci siamo occupati dello spostamento dei pazienti e abbiamo fatto una serie di riunioni, dove sono stati decisi dei provvedimenti sa prendere per fare in modi che l’epidemia rimanga circoscritta il più possibile. Determinate sarà il risultato dei test fatti sugli operatori». Nel contempo continuano a crescere in numero dei positivi nella provincia di Teramo.

Il sindaco, sempre attraverso Fb, ha chiesto anche una maggiore celerità nello svolgimento dei tamponi che interessano le scuole. E intanto ieri si registra un’insegnante positiva a Basciano. Ne dà notizia su Fb il sindaco Giovanni Melchiorre.



