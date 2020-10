Covid, picco di 24 contagi in provincia di Teramo: allarme nei piccoli Comuni. Stretta bar e pub

Continuano a crescere in maniere preoccupante i casi di Covid-19 in provincia di Teramo: 24 positivi solo ieri. E 5 di loro sono giovani che hanno mano di 19 anni. Un caso registrato a Torricella Sicura, 2 a Martinsicuro, 3 a Controguerra, sei casi a Colonnella per un totale di 19 residenti infetti e altri due a Sant’Egidio alla Vibrata che fa salire il totale a quota 16. Il sindaco Elicio Romandini ieri ha deciso di chiudere bar e pub alle 22 e ristoranti e pizzerie alle 23.





Il sindaco di Pineto Robert Verrocchio ha scritto una lettera al dirigente e ai docenti dell’IC Giovanni XXIII per poter aiutare sempre più i giovani a comprendere l’importanza dell’uso delle mascherine e il rispetto del distanziamento.

A causa di alcune voci infondate che giravano da giorni tra i rosetani, circa alcuni possibili positivi negli istituti scolastici, ieri mattina per tranquillizzare i genitori a riportare i figli a scuola è dovuto intervenire il sindaco Sabatino Di Girolamo con un post su Facebook.

