Aggressione per una ragazza, il bullo denunciato grazie a Facebook

Colpì con un violento pugno in pieno volto un coetaneo rompendogli il naso e facendolo finire a terra privo di sensi: minorenne identificato nei giorni scorsi dai carabinieri grazie a una ricerca su Facebook. A finire nei guai è un 17enne di Martinsicuro che lo scorso 7 agosto, in occasione del Carnevale estivo di Alba Adriatica, si era reso protagonista, sul lungomare Marconi, di una violenta lite con un 17enne del posto. Il tutto fu scatenato, secondo quanto riferito dai presenti, da qualche apprezzamento di troppo nei confronti di una ragazza e così, dopo un'animata discussione, si passò subito ai fatti: l'aggressore, al culmine del battibecco, sferrò un violento pugno in faccia al coetaneo rivale che cadde a terra privo di sensi.



Prima dell'arrivo dei soccorsi il 17enne violento, resosi conto della gravità della situazione che aveva generato con il suo comportamento, si allontanò in fretta e in furia dileguandosi tra le centinaia di persone in festa che stavano in quel momento affollando il lungomare cittadino. Sul posto, nel frattempo, si erano portati immediatamente i sanitari del 118 e il ragazzo, che stava perdendo molto sangue dal naso, fu caricato su un'ambulanza per essere poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Omero dove i medici gli riscontrarono una brutta frattura del setto nasale giudicata guaribile in non meno di 25 giorni. A quanto pare, i due non si erano mai conosciuti prima di quella sera e il giovane albense rimasto ferito, nei giorni successivi al fattaccio si recò in caserma ad Alba Adriatica per sporgere denuncia contro ignoti.



I militari avviarono subito un'indagine e, grazie ad alcune testimonianze e alla descrizione fornita del 17enne, dopo qualche giorno erano riusciti a risalire alla sua identità servendosi anche di una mirata ricerca su Facebook.



Sabato 25 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:20



