Ragazza di 24 anni si butta dal ponte e precipita in autostrada: gravissima dopo un volo di 5 metri

Precipita dal cavalcavia in A14 facendo un volo di 5 metri: una giovane di 24 anni è in gravi condizioni. Viva per miracolo, ha rischiato di essere investita dalle auto che sfrecciano a tutta velocità. La tragedia è successa ieri mattina alle 11 sul cavalcavia di Case di Trento nel comune di Giulianova, che attraversa l’autostrada A14.

Stando a quanto si apprende, anche se le indagini sono ancora in corso per chiarire ogni dubbio, la ragazza, residente a Mosciano Sant’Angelo, in una giornata di pioggia come quella di ieri e con vento abbastanza forte, sarebbe andata sul ponte a piedi o con un mezzo pubblico, per poi scavalcare la recinzione di protezione e sporgersi nel vuoto da un’altezza di circa 5 metri, cadendo sull’asfalto nella corsia sud (da Ancona verso Pescara), proprio subito dopo l’area di emergenza. In quel momento stavano transitando tre auto e un tir che fortunatamente sono riusciti a fermarsi prima di investire la 24enne, evitando anche un incidente tra loro visto la brusca frenata della prima auto.

Gli automobilisti, una volta fermi, hanno immediatamente allertato i soccorsi e spostato la ragazza nella corsia di emergenza.

Sul posto è arrivata in breve tempo un’ambulanza medicalizzata del 118 da Sant’Omero, per una questione di vicinanza nel prendere il casello autostradale, quello della Val Vibrata. Il personale sanitario, una volta sul luogo, ha stabilizzato la giovane per poi trasportarla con un politrauma e un trauma cranio-commotivo grave al pronto soccorso dell’ospedale Mazzini di Teramo, dove è stata ricoverata in prognosi riservata: le sue condizioni sarebbero molto gravi. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia autostradale, sottosezione Pescara nord.