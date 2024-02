Ricoverato, si butta dal decimo piano dell'ospedale: morto finanziere

Un tragedia che ha scosso la comunità teatina alle prime ore del mattino nella giornata di ieri. Un uomo di 60 anni, E.N., è deceduto a seguito di una caduta dal decimo piano del reparto di ortopedia dell’ospedale Ss Annunziata. Il 60enne, luogotenente carica speciala in servizio nel comando provinciale della guardia di finanza a Chieti è deceduto sul colpo. Un volo di circa quindici metri: si è lanciato intorno alle 7 dal locale di servizio dove si trovano le carrozzine.

Un’ora prima si trovava nella stanza della degenza. Sono stati gli infermieri a dare l’allarme quando hanno visto la finestra aperta. Non ha lasciato nessun biglietto. E.N. si trovava all’ospedale di Chieti da qualche giorno in osservazione dopo un intervento subito al polpaccio a seguito di un incidente domestico. Nato a Sanremo (Imperia), viveva a San Giovanni Teatino con la moglie mentre i due figli, sono arrivati nel pomeriggio da Torino. Il medico legale Cristian D’Ovidio ha effettuato l’ispezione cadaverica sulla salma. L’autorità giudiziaria non ha aperto alcun fascicolo essendo stata accertata la natura volontaria del gesto. Il Pm di turno, Giuseppe Falasca ha riferito ai carabinieri l’accaduto.