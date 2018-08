Giallo di Valentina Buongiorno, la verità dall'autopsia

Potrebbe essere il giorno della verità per risolvere il giallo di Valentina Buongiorno, la 31enne dell'Aquila trovata morta in una casa inagibile di Arischia. La procura affiderà oggi l'autopsia che potrebbe essere eseguita in giornata. Il medico legale dovrà rispondere al quesito di come la donna si sia provocata le ferite profonde alle gambe che l'hanno portata alla morte per dissanguamento. L'ipotesi più credibile è che le sia provocate da sola infrangendo una vetrata per entrare nell'abitazione, dopo aver trovato bloccata la porta d'ingresso.

24 Agosto 2018



