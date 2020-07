Ultimo aggiornamento: 14:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - Torna l'incubo incendi all'Aquila. Un vasto fronte si è aperto in zona nord, nei pressi di Arischia, in un'area non troppo distante dal convento. La colonna di fumo, altissima, è ben visibile da tutta la città. Sono in arrivo mezzi dei vigili del fuoco anche da fuori città. Allertato anche un Canadair che sta per arrivare.(Notizia in aggiornamento)