L’Aquila, cadavere in stato di decomposizione trovato ad Arischia

L’AQUILA - Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella serata di ieri ad Arischia. A dare l’allarme a Carabinieri e Vigili del Fuoco è stato il fratello dell’uomo, non avendo notizie da giorni del familiare. L’uomo trovato, Gianfranco De Santis di 59 anni, viveva da solo non avendo ne moglie e ne figli nella sua abitazione in Via San Nicola. Li è stato trovato senza vita. Probabilmente la morte è avvenuta per cause naturali non essendoci segni di altro ma è stata comunque disposta l’autopsia per stabilire le cause del decesso. © RIPRODUZIONE RISERVATA