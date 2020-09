Si denuda davanti a mamme e bambini al bus terminal: denunciato 40enne

In pieno giorno, alle 11 del mattino, ha raggiunto a piedi il terminal bus della stazione di Pescara, in quel momento affollato di persone, tra cui molte mamme e nonne con bambini, e tranquillamente davanti a tutti si è parzialmente denudato e ha cominciato a masturbarsi. Di fronte alla scena, molti sono rimasti senza parole, altri, soprattutto quelli con bimbi al seguito, si sono subito allontanati mettendo al riparo i minori dallo spettacolo osceno; altri ancora hanno avvisato di quello che stava accadendo la polizia municipale. Quando gli agenti, guidati dal maggiore Adamo Agostinone, sono arrivati sul posto, l’uomo era lì, ancora intento a praticare l’autoerotismo incurante della presenza della gente. Il brutto è che li ha visti, ma ha continuato imperterrito a fare quello che già da un po’ aveva cominciato. Tutto questo fra lo sgomento generale.

Nessuno riusciva a credere alla scena che aveva davanti agli occhi. Immediatamente è stato costretto a fermarsi. A questo punto, dopo essere stato identificato, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico con l’aggravante di aver compiuto il gesto davanti ai bambini. A finire nei guai, un 40enne pescarese. L’uomo, che vive con un fratello, è considerato un «sempliciotto». Nella zona della stazione, dove trascorre gran parte delle sue giornate, lo conoscono tutti. Pare non abbia mai creato problemi o dato fastidio e questo sino a ieri.

