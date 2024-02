Narni, atti osceni in un vicolo del centro storico. Fermato un venticinquenne

NARNI Atti osceni in luogo pubblico. Questa l'accusa per un venticinquenne di origini ghanesi che venerdì mattina è stato fermato da carabinieri della stazione di Narni.

A dare l'allarme, una signora residente in zona.

La donna, durante un giro per delle commissioni in centro, ha notato l'uomo intento a masturbarsi, appartato in un vicolo. Immediatamente ha avvertito i carabinieri.

Grazie ai dettagli sull'abbigliamento forniti dalla donna, la pattuglia in perlustrazione è riuscita a rintracciare l'uomo.

Per lui, è scattata la denuncia alla procura ternana.

