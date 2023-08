Agli arresti domiciliari, spacciava cocaina. Ora finisce in carcere

Scoperta dalla Polizia di Avezzano la "casa dello spaccio" che gestiva uno straniero che si trovava agli arresti domiciliari. Nuovo colpo inferto dalla polizia al traffico di droga: gli agenti hanno scoperto un'abitazione nella zona Nord di Avezzano che funzionava da centro di preparazione delle dosi di cocaina da spacciare nel mercato locale.

A mettere le forze dell'ordine sulla buona strada sono stati i residenti della zona, insospettiti dal continuo andirivieni di giovani dall'alloggio. L'altro pomeriggio è scattato il blitz che ha portato all'arresto del 30enne colto in flagranza mentre confezionava le dosi di cocaina.

In casa sono stati trovati 126 grammi di cocaina, bilancini e altro materiale per la preparazione delle bustine, circa 20mila euro in contanti.

Che fosse uno spacciatore "di rango" di cocaina, con clienti da lunga data, tra giovani marsicani, gli agenti l'avevano intuito da tempo, e ne hanno avuto ora definitiva conferma. L'uomo era finito agli arresti domiciliari sempre per vicende legate allo spaccio di sostanze stupefacenti e per non smettere il lavoro si era organizzato per vendere cocaina direttamente dalla sua abitazione dove si trovava ai domiciliari. Ora è stato trasferito in carcere.