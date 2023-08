Tivoli, abusi sessuali su una 15enne: ai domiciliari un educatore scolastico di 64 anni

Tivoli. Arresti domiciliari per B.C., l'uomo di 64 anni ritenuto responsabile di ripetuti abusi sessuali nei confronti di una quindicenne, a lui affidata per motivi educativi in un istituto scolastico di Tivoli. Coordinati dal Gruppo uno della Procura della Repubblica, gli Agenti della Polizia di Stato del pool specializzato nella violenza di genere e minori del Commissariato Distaccato di P.S. Tivoli - Guidonia hanno concluso l'operazione mercoledì scorso.

La vicenda

L'uomo aveva iniziato a carpire la fiducia della ragazzina iniziando a rivolgerle complimenti sul suo aspetto fisico sin da quando lei frequentava le scuole elementari e continuando anche durante gli anni della scuola media, al punto da indurre la minore a sentirsene lusingata, così come si legge nel provvedimento restrittivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari.

Nella valutazione degli elementi di indagine raccolti a carico dell'uomo, il racconto della 15enne è stato ritenuto lineare e coerente al punto che il pm della Procura di Tivoli ha richiesto e ottenuto dal Gip del locale Tribunale l'emissione di un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, necessaria a scongiurare il rischio di reiterazione del reato, non potendo escludersi «che l'indagato, proprio in virtù della sua attività lavorativa, abbia avvicinato e/o avvicinerà altri minori, al fine di instaurare con costoro medesimi rapporti illeciti», come si evince dalla lettura del provvedimento restrittivo.