Andrew Tate è libero: tribunale revoca i domiciliari all'influencer che non potrà però lasciare la Romania

Andrew Tate non è più agli arresti domiciliari. Un tribunale della Romania ha revocato la misura giudiziaria all'ex kickboxer, a suo fratello Tristan e alle due complici rumene , in attesa del processo per stupro, traffico di esseri umani e associazione a delinquere.

I Tate, fino a quel momento, non potranno comunque lasciare il Paese e dovranno presentarsi regolarmente alla polizia. La misura cautelare entra in vigore da oggi per la durata di 60 giorni, dal 4 agosto al 2 ottobre.

Andrew Tate arrestato in Romania per tratta esseri umani

Andrew Tate, l'arresto

Il portavoce dei fratelli ha rilasciato una dichiarazione esclusiva a DailyMail: "Le autorità devono ancora decidere sulla frequenza dei controlli con la polizia rumena".

E ha aggiunto: "Questo risultato positivo ci dà fiducia che sviluppi più favorevoli sono all'orizzonte e la verità sta cominciando a prevalere. Vogliamo anche ringraziare tutti i tifosi che hanno dimostrato grande resilienza e pazienza durante questo periodo".

Andrew Tate è stato arrestato dalla polizia il 29 dicembre 2022, con l'accusa di sequestro di persona e sfruttamento della prostituzione. Pochi giorni prima aveva avuto risalto internazionale un furioso scambio di tweet con l'attivista Greta Thunberg, in cui si vantava di quanto inquinassero le sue automobili sportive.

Il reato contestato ad entrambi gli uomini è quello d'aver raggirato delle donne promettendo loro una relazione romantica, ma una volta arrivate a Bucarest sarebbero state costrette fisicamente e psicologicamente a produrre materiale pornografico per internet. Dalle indagini svolte, scattate dopo lo stupro di una delle donne coinvolte, le vittime in totale dovrebbero essere sei.