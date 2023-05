Alberto Genovese, dall'arresto al matrimonio mentre era ai domiciliari: ecco perché ora l'imprenditore può uscire

«Esco un attimo per sposarmi e torno». La storia di Alberto Genovese continua a sorprendere con le sue mille sfumature. Dall’arresto a novembre 2021 per le atroci violenze sessuali su due giovanissime modelle che aveva drogato, Alberto Genovese sta affrontando un percorso per uscire dalla dipendenza dalla droga. Tappa fondamentale, dicono i suoi legali, il matrimonio con una vecchia fiamma celebrato a dicembre mentre era ai domiciliari in una comunità di recupero.