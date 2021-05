Erbacce, buche e genitori infuriati: alla Quercia il Campo Graziano sembra una giungla

Più di qualche genitore, scherzando ma non troppo, dice ai figli di non allontanarsi troppo, altrimenti con l'erba alta qualche bambino rischia di perdersi.

Benvenuti a Campo Graziano, La Quercia, frazione di Viterbo che richiama tante famiglie in quello che è il polmone verde del borgo a due chilometri da Viterbo. Il problema è che, appena si arriva, il colpo d'occhio è di quelli che lasciano senza fiato: non per le bellezze, ma per l'incuria in cui è tenuto il parco. Erba alta, buche, un tronco tagliato a metà e lasciato lì con i bambini che fanno lo slalom per evitarlo. «Non è ammissibile tenere un parco in queste condizioni - si lamenta Barbara, mamma di Gaia - perché qui i bambini giocano e si divertono ma si riempono le scarpe di erbacce e, spesso, se cadono spariscono».

«Sono passata qui ieri, ma me ne sono andata via nonostante le proteste di mio figlio - spiega Valentina - perché aveva piovuto e con l'erba alta il panorama era desolante. Peccato, perchè il parco è grande e ci si viene con piacere, ma in queste condizioni passa la voglia». Già dopo lo scorso lockdown, Campo Graziano, era stato lasciato per oltre due mesi con i giochi per bambini rotti: una striscia biancorossa a delimitarli perché pericolosi e via.

Se la manutenzione del verde pubblico, e quella ordinaria, siano un aspetto da cui i cittadini guardano e giudicano un'amministrazione, per evitare una bocciatura sonora da Palazzo dei Priori dovrebbero farsi una passeggiata alla Quercia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA