Rifiuti, il sindaco Giampieri: «L’appalto è stato annullato e presto sarà ripubblicato»

«L’appalto rifiuti sarà ripubblicato così come richiesto dall’Anac». L’Autorità anticorruzione pochi giorni fa ha evidenziato al Comune di Civita Castellana che il bando di gara pubblicato per oltre 15milioni di euro presentava diversi vizi e irregolarità. E invitava l’amministrazione ad annullare la procedura. Gara che era ancora in corso, visto che il termine per la presentazione delle domande sarebbe scaduto il prossimo 15 ottobre.

«Sull’annullamento degli atti della gara Sate spa per il servizio di raccolta rifiuti bandita dal Comune di Civita Castellana - affermano il sindaco Luca Giampieri e l’assessore all’Ambiente Massimiliano Carrisi, riteniamo necessario evidenziare alcuni aspetti e presentare alcune considerazioni». Considerazioni che secondo la giunta civitonica niente hanno a che fare con l’indirizzo politico.

«L’Autorità - continuano - ha rilevato delle incongruenze di carattere prettamente tecnico all’interno del disciplinare di gara e del capitolato, ma non ha contestato in alcun modo il servizio approvato, avente ad oggetto la gestione del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani, spazzamento stradale e altri servizi accessori e l’approvazione del progetto del servizio e del relativo quadro economico. Sì è trattato, e lo vogliamo ribadire, di un importante e notevole atto politico di indirizzo attraverso il quale è stato dato mandato agli uffici di predisporre gli atti di gara».

Ci sarà quindi una nuova gara d’appalto e presto sarà nuovamente pubblicata «L’amministrazione comunale non può che recepire positivamente tale intervento, volto a garantire la massima trasparenza e partecipazione alla gara stessa, nel pieno rispetto del principio di libertà della concorrenza. Per questo la delibera dell’Anac è stata immediatamente recepita dagli uffici comunali che sono già al lavoro per l’adeguamento dei documenti di gara e per la tempestiva ripubblicazione del bando».