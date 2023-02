Spaccio di droga e trasferimento di fondi, condanna definitiva e arresto per 41enne

Spaccio e trasferimento di fondi, condanna definitiva e arresto per 41enne romano. Nella settimana appena trascorsa, in via della Palanzana, i carabinieri della compagnia di Viterbo, hanno ottemperato ad ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla procura generale della Repubblica, nei confronti di quarantunenne romano, ritenuto responsabile dei reati di trasferimento fraudolento di valori e associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

I reati sono stati commessi nella capitale tra il giugno 2016 e il maggio 2017. Il provvedimento consegue a rigetto di ricorso presentato dal condannato alla Corte di Cassazione. I carabinieri hanno portato l’arrestato alla casa circondariale di Viterbo.