Viterbo, sospesa la stagione del Teatro Unione: «Tutti gli eventi verranno recuperati»

Ultimo aggiornamento: 15:53

L'emergenza virus e lo stop a tutte le attività, anche culturali, non ha risparmiato la stagione del Teatro dell'Unione di Viterbo. Con conseguenti dubbi e incognite sugli eventi già programmati.La direzione del teatro comunale ricorda che "in attuazione delle plurime disposizioni adottate dallo Stato al fine di fronteggiare e contenere il diffondersi dell’epidemia, la sospensione delle attività e la chiusura della biglietteria si protrarranno fino al termine dell'emergenza”.Per questo tutti gli eventi sospesi “verranno recuperati nei prossimi mesi - aggiungono gli organizzaotri - e vi informeremo per tempo riguardo le nuove date, e le eventuali modalità di rimborso, relative agli eventi che non potranno essere recuperati”.In questi giorni la biglietteria di piazza Verdi è chiusa “ma potete contattarci al numero 388-9506826 oppure via email a teatrounioneviterbo@gmail.com“Ci auguriamo che questo momento difficile passi il prima possibile e di rivederci presto in teatro”.