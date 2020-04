© RIPRODUZIONE RISERVATA

A poco meno di due mesi dalla scoperta del primo caso di Covid-19 nella Tuscia (del 4 marzo è la notizia della positività del professore dell’Unitus, Danilo Monarca) il quadro del contagio in provincia è ormai definito. Il totale dei casi sinora accertati è fermo da due giorni a 436. Come pubblicato ieri dal Messaggero, sono 16 i Comuni che hanno resistito all’avanzata del virus. Interessante il quadro dei restanti 44, dove invece i colpiti oscillano tra il massimo di Viterbo con 124 e il minimo di sette centri con un solo positivo a testa.Ma i numeri secchi, di per sé, poco dicono. Vanno infatti rapportati al totale della popolazione per avere la fotografia precisa di quanto il coronavirus abbia colpito nelle diverse aree del Viterbese. Ed è così che il centro più martoriato, non a caso dichiarato zona rossa dalla Regione per due settimane, è Celleno. Qui, su una popolazione di 1.350 abitanti, il totale dei contagiati è arrivato a 52. In maggioranza, certo, si tratta di ospiti od operatori della casa di riposo Villa Noemi (dove 6 anziani sono morti per o con Covid), molti dei quali residenti in altri centri della provincia.Ma detto questo, l’incidenza è comunque molto alta: 3,852. A seguire Tessennano con 2 soli casi che però su 339 abitanti fanno schizzare la proporzione allo 0.59. Segue in terza posizione Tuscania con 46 contaminati e lo 0,546; quindi, Marta con 11 (0,32) e Acquapendente con 15 (0,275). E ancora, in ordine di percentuale su mille abitanti: Oriolo Romano con 10 positivi e lo 0,263; Bolsena con 10 e 0,254; Montefiascone con 33 e Piansano con 5 (entrambi a 0.244); Grotte di Castro con 6 (0,228); Gradoli con 3 (0.222) e Onano con 2 (0,203).Dodicesima Viterbo con 124 e 0,181 per mille; Capodimonte con 3 (0.175); Cellere con 2 (0,169); Tarquinia con 24 (0,148); Bassano in Teverina con 2 (0,154); Bassano Romano con 7 (0.142); San Lorenzo Nuovo con 3 (0,144); Faleria 3 (0,138); Castiglione in Teverina con 3 (0,129); Lubriano con 1 (0.111); Vignanello con 5 (0.109); Orte con 9 (0,102); Monte Romano con 2 (0,1).Gli altri comuni hanno tutti un tasso di incidenza inferiore allo 0,1: Civita Castellana (7 casi); Vetralla (4); Nepi (3); Montalto di Castro (6); Ronciglione (4); Soriano nel Cimino (6); Fabrica di Roma, Monterosi, Corchiano e Sutri (2); Capranica e Vitorchiano (4); Bagnoregio, Blera, Canepina, gallese, Castel Sant’Elia, Graffignano, Villa San Giovanni in Tuscia (1).