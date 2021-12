Comune, Marini si dimette da capogruppo di Fi. Raccolta firme per far cadere Arena?

Clamoroso: Giulio Marini si dimette da capogruppo di Forza Italia. E le voci del tentativo della maggioranza - esclusi ovviamente i berluscones - di far cadere l'amministrazione Arena si stanno facendo sempre più insistenti.

Dopo il voto in Provincia, il caos in Comune. La decisione di Marini è arrivata infatti ieri sera tramite pec, gli altri lo hanno saputo solo stamattina, quando si è svolta la capigruppo. E' stato fissato un nuovo consiglio giovedì, per approvare la delibera sulla qualità dell'abitare, mentre quello di domani dovrebbe andare deserto. Poi potrebbe succedere quello che ormai dicono a microfoni spenti sempre di più: chiudere qui l'esperienza a palazzo dei Priori.

APPROFONDIMENTI PALAZZO GENTILI Provincia, Romoli è il nuovo presidente con il 65 per... LE REAZIONI Provincia, ha votato anche Arena: già parla di sfiducia.... VITERBO Provincia, Arena: «Io come Totò in Lascia o... AL VOTO Provincia, domani il bilancio. Lega e FdI puntano Arena, che...

Con l'elezione a presidente della Provincia di Alessandro Romoli, resa possibile in virtù dell’asse con il Pd, adesso c'è chi parla addirittura di una raccolta firme da portare al notaio per far cadere il Comune. Mossa stile Marino a Roma, o come quella solo paventata con Michelini, per restare in casa nostra.