Provincia, domani il bilancio. Lega e FdI puntano Arena, che dribbla: «Non vado e non delego»

Il 18 si vota per il rinnovo del consiglio provinciale, ma domani è già tempo di alzare la manina per il bilancio 2022-2024 dell’ente. E portarlo in aula a una manciata di giorni di distanza non fa fare i salti di gioia a Lega e Fratelli d’Italia. Ora aspettano di vedere cosa farà Forza Italia. Perché l’atto va anche al vaglio dell’assemblea dei sindaci e gli occhi sono tutti puntati su quello di Viterbo, Giovanni Arena. Che fiutata la trappola ha intenzione di dare totale forfait: «Non vado, né delego».

L’approvazione del bilancio sarà la prova generale del voto a palazzo Gentili, che vede ripresentarsi l’asse Pd-berluscones da una parte con il candidato presidente Alessandro Romoli, attuale vice del dem Pietro Nocchi, e il resto del centrodestra dall’altra, che punta invece su Alessandro Giulivi. L’assemblea dei sindaci è convocata domani alle 12 «per esprimere il proprio parere sugli schemi di documento unico di programmazione e di bilancio pluriennale 2022/2024 con annessi allegati. Con l’occasione verrà presentato, a seguire – si legge - lo schema di “Piano provinciale per la gestione dei rifiuti”».

Due argomenti mica da ridere, quelli all’ordine del giorno a palazzo Gentili. Perché hanno già mandato e continuano a mandare in fibrillazione il Comune capoluogo, che dopo il 18 rischia l’ennesima crisi, se non peggio. Al netto del parere dei sindaci, che restano comunque un campanello d’allarme per palazzo dei Priori, il bilancio sarà votato lo stesso giorno dal consiglio, dalle 9,30. I numeri pendono dalla parte dell’asse Fi-Pd, anche perché la parte dei forzisti a favore dell’alleanza coi dem sta in aula con lo stesso candidato presidente e con Giulio Marini, non proprio allineata alla componente Tajani.

Il via libera irrigidirebbe ancora di più Lega e Fratelli d’Italia, che già non digeriscono il dover discutere di bilancio a cinque giorni dal rinnovo del consiglio. E guardano ad Arena, che però glissa. «Probabilmente non andrò – dice il sindaco - magari delego qualcuno». Poi ci pensa meglio, leggendo la scelta in chiave palazzo dei Priori. E tenta il dribbling alla Ronaldo: «No, no, non vado. Tanto il parere preventivo dei sindaci non cambia nulla. E non delego neanche».