Provincia, Romoli è il nuovo presidente con il 65 per cento. Gli eletti

Alessandro Romoli è il nuovo presidente della Provincia. E il suo sfidante, Alessandro Giulivi, resta fuori da palazzo Gentili.

Il candidato di Forza Italia, in alleanza con il Pd, ha ottenuto il 65 per cento (circa 58 mila voti), a fronte del 35 del rivale (33 mila).

In aula, per le due liste a sostegno di Romoli, entrano Maurizio Palozzi, il presidente uscente Pietro Nocchi, Giulia De Santis, Lina Delle Monache, Eugenio Stelliferi (Tuscia democratica), Giulio Marini ed Ermanno Nicolai (Azzurri per la Tuscia).

A sostegno di Giulivi erano Tuscia Tricolore, che entra con Gianluca Grancini e Luca Giampieri, e Prima la Tuscia, che riesce a far diventare consiglieri Stefano Zacchini e Stefano Caporossi.

Non schierata invece la lista Per i beni comuni, che elegge Fabio Valentini.