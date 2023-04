Aggredisce una donna che non vuole lasciagli l’elemosina, denunciato

Prende per i capelli una donna che non vuole lasciagli l’elemosina, denunciato per tentata estorsione.

Questa mattina gli agenti della Volante sono intervenuti nella zona di Porta Romana, dove una donna era stata aggredita da un senza fissa dimora. Secondo quanto ricostruito, a scatenare la furia dell’aggressione sarebbe stato il rifiuto della vittima a lasciare qualche “spiccio”. A quel punto l’uomo avrebbe iniziato a colpire la vettura della malcapitata.

Poi non soddisfatto l’avrebbe anche presa per i capelli e strattonata più volte. L'uomo si è dato alla fuga, ma è stato subito rintracciato dalla Volante e denunciato per tentata estorsione.