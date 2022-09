Viterbese, esordio a vuoto: il Giugliano si impone 2-0. Espulso Mbaye

Un esordio da cancellare per la Viterbese che esce sconfitta 2-0 dal Partenio di Avellino, dove nella prima del girone C affrontava la neopromossa Giugliano. Il primo tempo dei gialloblù è stato giocato sottotono con la rete dello svantaggio arrivato su un rapido capovolgimento di fronte partito da un calcio d'angolo battuto male dalla Viterbese. A fulminare Fumagalli ci pensa Piovaccari. Il palo di Volpicelli dopo un minuto e mezzo sarà l'unico lampo della Viterbese in una giornata grigia.

A fine primo tempo, Mbaye, compie un intervento scellerato su Salvemini con il centrocampista gialloblù che si becca il rosso diretto. Nella ripresa mister Filippi passa alla difesa a quattro inserendo Semenzato, ma la partita è ormai compromessa con Polidori e compagni che faticano causa uomo in meno. A mettere in cassaforte il risultato per il Giugliano ci pensa Gladestony che spara un sinistro da lontano sul quale Fumagalli poteva fare meglio. Gli ultimi minuti sono di accademia: la Viterbese parte male ma l'ingresso di Marotta e la voglia di Volpicelli fanno sperare in un rapido riscatto quando domenica prossima al Rocchi sbarcherà la Fidelis Andria.