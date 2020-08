Viterbese: risolto il contratto con il tecnico Antonio Calabro. In settimana il sostituto.

La Viterbese e Antonio Calabro si salutano. Nelle giornata di oggi il club di via della Palazzina e l'allenatore pugliese, hanno trovato l'accordo per la risoluzione consesuale del contratto valido fino al 30 giugno 2021. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, con il presidente Marco Arturo Romano che aveva invitato il mister ad uscire allo scoperto e a presentare le dimissioni causa trattativa più o meno segreta con il Catanzaro, si è arrivati dunque ad un accordo consensuale. Nelle prossime ore - Calabro - firmerà un biennale con il Catanzaro, società calabrese che sempre nella giornata di oggi ha ufficializzato l'arrivo di Diego Foresti come nuovo direttore generalee. Anche la Viterbese stringerà per la nuova guida tecnica: nelle ultime ore sta prendendo quota il nome di Agenore Maurizi, anche se Bruno Caneo e la possibile sorpresa Bruno Tedino restano sullo sfondo. © RIPRODUZIONE RISERVATA