Sabato 17 Giugno 2023, 05:20

La Viterbese punta anche Fabrizio Roberti, in vista del prossimo campionato da disputare in serie D. L’attaccante classe 1993, che era già approdato alla Viterbese in Serie C nell’estate del 2018 totalizzando 4 presenze per poi essere ceduto in Serie D al Taranto nel mercato di riparazione invernale del 2020, è uno degli obiettivi della società di via della Palazzina.

A parte le brevi parentesi in Serie C con Viterbese e Lupa Castelli, Fabrizio Roberti ha sempre militato in Serie D indossando le maglie di Ostia Mare, Cynthia-Albalonga, Monterosi e Trastevere. Nella seconda parte della stagione appena conclusa ha militato invece nella Luparense. La Viterbese vorrebbe costruire un attacco formato da Filippo Scardina, che nell’ultima stagione ha giocato nel Fiorenzuola e appunto da Roberti. Quest’ultimo è comunque appetito anche da Cynthia-Albalonga, squadra in cui ha già giocato anche in passato. Fabrizio Roberti è comunque un elemento che conosce bene il campionato avendolo disputato per tante stagioni garantendo sempre una quota realizzativa importante. Per cui un suo eventuale arrivo potrebbe rappresentare senza ombra di dubbio una garanzia importante per il reparto avanzato.

All’inizio della settimana prossima, i dirigenti della società di via della Palazzina dovrebbero poi avere un incontro con l’entourage del difensore classe 1990 Diego Conson, che nelle ultime due stagioni ha militato nella Sambenedettese. Conson è un difensore centrale di esperienza con una lunga militanza in Serie C alle spalle, negli anni passati In diverse occasioni ha affrontato infatti anche la Viterbese da avversario. La Viterbese sta valutando anche altri under, visto l’obbligo se il prossimo campionato di Serie D di schierarne almeno quattro. Dei giocatori over che hanno indossato la maglia gialloblù nello scorso campionato probabilmente non rimarrà nessuno.

Ma anche diversi di loro, una volta ottenuto lo svincolo dalla Viterbese, visto che con la retrocessione della squadra gialloblù tra i dilettanti i contratti professionisti in essere decadranno automaticamente, dovrebbero accasarsi in squadre che parteciperanno al prossimo campionato di Serie C. Per il bomber Alessandro Marotta, non c’è in lizza solamente il Giugliano, ma anche il Gubbio.